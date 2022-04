Lort i køkkenskabe og rotteunger på natbordet: Familie med alvorligt sygt barn fordrevet fra deres hjem af rotter

»Vi har brugt weekenden på at pakke alle vores ejendele og minder ned i flyttekasser. Og nu sidder vi her og har forladt børnenes barndomshjem uden at vide, om vi nogensinde får vores ejendele igen, eller om rotterne også går i flyttekasserne derhjemme,« siger Anja Søs Klinge, som har afskrevet enhver mulighed for, at familien kan vende tilbage til det lejede hus i Bjerregrav Stationsby, som har været deres hjem i 11 år.

Kan du hjælpe?

I et desperat forsøg på hurtigt at finde et nyt hjem, har familien lagt et opslag på Facebook, hvor de efterlyser et hus eller en lejlighed i eller omkring Randers.

»Vi er mega, mega pressede, og skal have fundet noget nu. Et sted, hvor vi kan blive boende i mange år, for med tre børn med diagnoser kan vi ikke flytte rundt hele tiden,« siger Anja Søs Klinge.

