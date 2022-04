Målet med at indføre stolene er bl.a., at indlæggelsestiden skal være under fire timer, og at der skal behandles syv patienter om dagen på den måde. Samtidig må indførslen af stolene ikke betyde, at der tages tid fra de sengeliggende patienter på afdelingen.

»Vi får positive tilkendegivelser. Mange patienter føler sig ikke nødvendigvis meget syge og synes, måden vi modtager dem på, er passende. Der er ingen, der har følt sig utrygge,« siger afdelingssygeplejerske Andreas Sand Nørgaard til DR.

Indførelsen af stolene bakkes op af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, hvor Chefkonsulent Arjen Stoop kalder det »win-win«, ifølge mediet.