Dagens briefing: Her kan du få dagens vigtigste nyheder

Påskedag mistede en 19-årig mand livet under en badetur i Water & Wellness i Randers. Det er anden gang på et halvt år, at en person mister livet under et besøg i badelandet.

I dette nyhedsbrev kan du læse badelandets direktør, Michael Steensgaard, fortælle om den ulykkelige hændelse.

Du kan