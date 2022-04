Livredderne fik ham op, foretog hjerte-lungeredning, og kort efter ankom ambulancen. Men han trak ikke vejret, selvom han på det tidspunkt stadig havde hjerterytme.

Den 19-årige blev kørt til Regionshospitalet Randers, hvor han senere blev erklæret død. Politiet bekræfter dødsfaldet.

»Det er det værste, der kan ske sådan et sted som vores,« siger Michael Steensgaard, direktør for Water & Wellness til Randers Amtsavis.

Det er anden gang inden for et halvt år, at en person mister livet, efter et besøg i Water & Wellness i Randers. I november var det en 46-årig mand.