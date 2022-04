Den har ikke været afholdt fysisk i to år på grund af coronakrisen.

Men nu vender den store feriecamp for socialt udsatte fra hele landet tilbage til Randers.

Det oplyser Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Campen er et gratis sommerferietilbud til socialt udsatte familier og personer. Her mødes omkring 1.700 socialt udsatte og får mulighed for at nyde en ferieuge med både afslapning, et hav af forskellige aktiviteter, fællesskab og samvær. Til daglig kommer de på et værested og har problemer som hjemløshed og misbrug.