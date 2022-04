Krig og covid-19: Flere udfordringer tvinger stor virksomhed til at hæve prisen

DermaPharm har haft fremgang det seneste årti.

Under covid-19-pandemien omlagde virksomheden dele af produktionen og begyndte at producere både sæbe og håndsprit for at bistå i sikringen af, at der var nok til alle.

Også her vækstede virksomheden, og det gør den fortsat, men det er ikke uden mærkbare ændringer i kølvandet på pandemien og den verserende krig i Europa.