GLS Denmark A/S har nemlig købt en grund på 24.100 kvadratmeter af Randers Kommune, og går nu i gang med at bygge et stort depot som et led i virksomhedens udvidelse i Midt- og Nordjylland.

Når depotet er færdigbygget, er der udsigt til omkring 300 nye arbejdspladser på depotet og i de tilknyttede distributionsbiler.

»For Randers Kommune har det enormt stor betydning, at stærke virksomheder som GLS Denmark A/S vælger at etablere sig her. Det sender et klart signal til andre virksomheder om de gode muligheder, der er i Sdr. Borup. Samtidig er det en stor investering i vores kommune, som skaber arbejdspladser under anlægsfasen og skaber nye lokale arbejdspladser på virksomheden fremover. Derfor ser jeg selvfølgelig frem til at byde GLS velkommen til Randers,« siger borgmesteren i Randers Kommune, Torben Hansen (S).