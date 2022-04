Nu byder Værket snart på en unik oplevelse for musikelskere.

Den hitspækkede musical-succes Jersey Boys kommer nemlig til Værket, og det er oven i købet første gang, musicalen kommer til Danmark.

Musicalen tager publikum med på en rejse gennem Frankie Valli & The Four Seasons’ katalog af hits. Det verdensberømte 60’er-band stod bl.a. bag numre som Big Girls Don’t Cry, December 1963 (Oh, What a Night), Sherry og Can’t Take My Eyes Off You.