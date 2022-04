Etableringen af cykelstierne, der påbegyndes den 19. april, betyder dog, at Vejdirektoratet er nødt til at spærre ét spor på strækningen for at have nok arbejdsareal til de store lastbiler og maskiner.

På Hadsundvej bliver der derfor i perioder opsat et midlertidigt signalanlæg, som skal dirigere trafikken forbi anlægsarbejdet i tidsrummet mellem kl. 09.00 og 15.00 i hverdagene.