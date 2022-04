Randrusianere pendler længere, derfor gør benzinpriserne ondt

Ifølge tal fra 2019 viser udviklingen i Randers, at der siden 2002 er kommet 83 procent flere, der pendler langt på arbejde. I gennemsnit kørte randrusianere 49,9 kilometer på arbejde i i 2019.

»Den kørsel, der er vigtig, det er frem og tilbage til og fra arbejde – pendling. Det er den kørsel, der skaber størst samfundsmæssig værdi. Det er også der, hvor folk er mest afhængige af, at de har råd til at tage bilen,« siger Ilyas Dogru.

Derfor tror han mere på, at politikerne vil overveje at sætte ind på områder som kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse frem for afskaffelse af afgifter og en benzincheck.

»Det er jo sådan en underlig sag, for du vil gerne på den ene side have, at folk stadig har råd til at køre i deres biler, men på den anden side, så har du også den grønne omstilling i tankerne også. Al kørsel skal jo ikke stoppe, for hverdagen skal hænge sammen,« siger han.

For kort tid siden udskød Skatterådet at træffe en beslutning om at skrue på fradragene indtil april.

Skal vænne os til priserne

Priserne på brændstof kommer ifølge forbrugerøkonomen nok til at holde et højt niveau et stykke tid endnu, men det er vanskeligt at sige noget fast om, da priserne kan svinge pludseligt, som det netop er set med både coronapandemi og krigen i Ukraine.

»Jeg tror, vi skal vænne os til højere priser. Jeg tror ikke, vi skal forvente store fald resten af året, men det er utroligt vanskeligt at spå om,« siger forbrugerøkonomen.

