Påsken skal handle om sekt, kærlighed og gys: Fire bøger du skal læse i ferien

Påsken er over os, og der er flere frie timer i døgnet, som vi skal fylde ud. Bog & idés fire læseheste er ikke i tvivl om, hvad vi burde bruge tiden på. Svaret er simpelt og ligetil: Læse bøger.

Butikkens tre ekspedienter Line Hansen, Anne Frederiksen, Tanja Lønberg Rasmussen og butikschef Lene Kørnov kommer hvert med et bud på en bog, der er så god, at den burde have lov til at stjæle alle påskens feriedage.