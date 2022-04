Dagens briefing: Få dit nyhedsoverblik på to minutter

På Fårup Skole står det så slemt til med både fagligheden og trivslen, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal vurdere, om skolen skal underlægges statsligt tilsyn. Styrelsen skal have en skriftlig redegørelse herom, men et mangeårigt byrådsmedlem mener, at redegørelsen, der skulle have været godkendt i et udvalg, er »i strid med