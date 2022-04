Gourmetkokken guider: Sådan laver du den perfekte påskefrokost

Han guider dig her til at lave den perfekte påskemiddag, som han selv lige har serveret for sine gæster i sommerhuset med stor succes.

Retten består af stegt lammekrone, der serveres med hjemmerørt selleripure, tomater, skalotteløg, små nye kogte kartofler, og en drik, der på ingen måde minder om snaps.