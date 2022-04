At Vandmiljø Randers fornyer kloaksystemet er ikke ukendt for beboere og uddannelsesinstitutioner i området. Siden 2010 har Vandmiljø Randers støt udskiftet kloakledninger i det nordlige Randers. Sammenkoblingen af kloaksystemet fra en del af Rådmands Boulevard med det nye i Nyvangsvej er essentiel for det videre kloakarbejde i Rådmands Boulevard.

»Det er i sig selv et helt almindeligt kloakprojekt bortset fra, at det foregår i et kryds omgivet af store uddannelsesinstitutioner i Randers, og hvor ledningerne ligger midt i vejen. Af hensyn til trafikken annoncerer vi i god tid i forvejen lukningen af vejen,« siger Ole Søby, projektleder i Vandmiljø Randers.