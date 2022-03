Her kommer Danmarks største ladeanlæg til elbiler

Medarbejdere i Danish Crown får rig mulighed for at lade elbilen op til hjemturen, når de er på arbejde i Randers. Den danske fødevarekoncern er ved at bygge nyt hovedsæde, hvor Danmarks største ladeanlæg bliver bygget. Her vil der være plads til at lade 100 elbiler på samme tid.

»Det er godt tænkt, og det vil være med til at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Det er til dato det største anlæg, vi har hørt om i Danmark, og der er meget stor ros til initiativet, som vi håber danner grobund for andre større anlæg, siger direktør i Dansk E-mobilitet, John Dyrby Paulsen, i en pressemeddelelse fra Danish Crown.