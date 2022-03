»Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at sikre beskæftigelsesmuligheder for de ukrainere, der kommer hertil. Et job er afgørende for at få en god start, ligesom sprogundervisning og uddannelse er vigtigt. Vi havde et rigtig godt møde, og der var en meget positiv tilgang fra alle. Jeg glæder mig over, at der er bred enighed om at løfte den her opgave i fællesskab.«

Jobcenter Randers har allerede inden mødet fået en række henvendelser fra lokale virksomheder, der gerne vil hjælpe.

Samtidig er der brug for, at uddannelsesinstitutioner står for sprogforløb, kurser, og uddannelser samt er med til at afklare den enkelte ukrainers muligheder. På mødet meddelte repræsentanter fra uddannelserne, at de er klar til at gå i gang med netop det.