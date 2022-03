Risikerer at miste støtte: LAG-midler fik afgørende betydning for Anders Munks virksomhed

»Den ambitiøse ansøgning var let for bestyrelsen at tage stilling til, og vi ser rigtig meget frem til at medvirke til at løse udfordringer med havplast, grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Samarbejdet med Anders Munk er en stor fornøjelse, og muligheden for at kunne understøtte engagerede ildsjæle med et så fantastik projekt er et privilegium,« siger Mette Risager i pressemeddelelsen.