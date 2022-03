Byråd vil forhindre nedrivning af stationsbygning i sidste øjeblik

Udløber snart

Det midlertidige forbud mod nedrivning løber frem til 6. april 2022, og blev vedtaget af det tidligere byråd.

Banedanmark har i et partshøringssvar til byrådets nedrivningsforbud blandt andet redegjort for de økonomiske udgifter ved bevarelse af stationsbygningen. Her gør Banedanmark også opmærksom på deres muligheder for at nedlægge et veto i forbindelse med en offentlig høring af et lokalplansforslag med et nedrivningsforbud.

Lokalplanen er sendt i høring i fire uger, men » når der er offentliggjort et lokalplanforslag, er ejendomme inden for lokalplanområdet underlagt et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse,« skriver Randers Kommune på sin hjemmeside.