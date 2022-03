Køreskoler presset til prisstigninger: Men store forskelle på stigningerne

Brændstofpriser på vej mod de 16 kroner for både en liter benzin og en liter diesel giver udfordringer i mange brancher, og landets køreskoler er en af dem. I Randers har flere køreskolelærere set sig nødsaget til at hæve prisen på erhvervelsen af det lille lyserøde kort, men der er ikke enighed om, hvad krigen kommer til at koste for kørekortet.