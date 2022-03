Kørelærer sigtet for voldtægt af 24-årig elev

Østjyllands Politi fremstiller mandag kl. 13.00 en 53-årig mand i grundlovsforhør i Retten i Randers.

Han sigtes for voldtægt begået søndag formiddag på en adresse i Norddjurs mod en 24-årig kvinde, som han var kørelærer for.

Han sigtes desuden for at have begået seksuelle overgreb mod den 24-årige i bilen under køretimerne i perioden fra den 1. februar til den 20. marts samt for at have forsøgt at voldtage hende.