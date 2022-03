Årets Sportsnavn er siden 1958 blevet uddelt af Randers Amtsavis. Overrækkelsen sker i samarbejde med Sparekassen Kronjylland og Randers Talent og Elite. Sammen med prisen fulgte der en check på 20.000 kroner.

Derudover blev tidligere håndboldspiller Janne Kolling det 24’ende medlem af Wall of Fame i Randers. Wall of Fame hylder de største randrusianske idrætsudøvere gennem tiden, og det er altså dem, hun nu kan tilslutte sig.

Janne Kolling har repræsenteret Danmark ved 250 kampe og er dermed den kvindelige håndboldspiller, der har spillet flest kampe for det danske landshold. Med 756 mål for Danmark er Janne Kolling den næstmest scorende spiller på landsholdet gennem tiderne. Janne har to guldmedaljer fra OL, og har været med til at vinde både VM-bronze, -sølv, og –guld.