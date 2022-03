Retten i Randers fremstillede torsdag en 23-årig mand i grundlovsforhør. Han er sigtet for at have begået grov vold mod sin 26-årige kæreste i en lejlighed i Randers i perioden mellem den 14. februar og den 14. marts. Desuden er han også sigtet for at have truet hende på livet.

Efter grundlovsforhøret blev den 23-årige varetægtsfængslet i fire uger. Politiet har ikke yderligere informationer at give, da der var lukkede døre ved grundlovsforhøret.