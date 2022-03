»Dykket i ansøgningstallene skal ses i lyset af, at der har været meget høje ansøgningstal de seneste to år. Under corona-pandemien har ekstra mange unge valgt at gå i gang med deres uddannelse, fordi de ikke har haft mulighed for at tilbringe sabbatår med fx udenlandsrejser. I år tyder alt på, at der igen er mange unge, der har planlagt at holde sabbatår og derfor venter med at søge ind på uddannelser,« siger Kirsten Suhr Bundgaard, der er professionshøjskoledirektør i VIA University College, i en pressemeddelelse.

Nedgangen er dog mindre, når man kigger på 1. prioritetsansøgninger. I år har 203 valgt at sætte Randers allerøverst på deres ønskeliste. Sidste år var det tal 264.