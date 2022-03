»Vi skal skabe forhold, som indbyder til, at folk i langt højere grad vælger aktiv mobilitet i form af f.eks. cyklen. Det er mere trygt, når trafikken glider mere afdæmpet, og vi skal sørge for, at vores børn kan tage i skole uden bekymringer, og vi skal sørge for, at vores ldre, der gerne vil have lidt frisk luft, kan cykle sikkert rundt,« siger Jens Peter Hansen, der er næstformand for miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune.

»Når man kører 40 km/t har man langt bedre mulighed for at reagere,« vurderer han.