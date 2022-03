»Super beliggenhed«: De skal opføre boliger i ny, kreativ bydel

Allerede til foråret 2023 vil der stå 38 nyopførte lejeboliger klar i den længe ventede bydel Sporbyen Scandia.

Projektet, som går under navnet Damhusene, kommer til at rumme 2-, 3- og 4-værelseslejligheder på to punkthuse i det, der hedder Engkvarteret.

Til opgaven har man hyret entreprenøren Skjøde og Vinding Gruppen, og anlægsarbejdet er netop gået i gang.