Krigen ændrede alt for ham: Morten Weltz sad i sin bil og var klar til at trykke på aftrækkeren

»Jeg var en langhåret rod, der drak for mange øl, og jeg trængte til at få sat nogle rammer,« siger han.

Bosnien - Irak - Kosovo

Som 22-årig, og med en næsten færdig grafikeruddannelse i baghånden, startede Morten Weltz ved Det Jyske Dragonregiment. Efter 10 måneders værnepligt fortsatte han med tre måneders missionsorienteret uddannelse, og så kom første udsendelse til Bosnien i 1999 som infanterist i den fredsbevarende Nato-indsats.

»Ens første udsendelse er noget særligt. Jeg kom som total grøn konstabel, men var afsted med erfarne folk, for hvem det at være udsendt på Balkan var en livsstil,« siger han.

De seks måneder i Bosnien afskrækkede ham ikke - tværtimod. Han skrev en »K35« - en korttidskontrakt, der gjaldt, indtil han fyldte 35 år.

De næste to udsendelser var to gange tre måneder i Irak i 2003/2004. Her var han også afsted som infanterist, men i 2006 skiftede han fra Det Jyske Dragonregiment til Flyvevåbnet i Karup og tog uddannelsen som sanitetsmand, da han savnede udvikling.

Det betød, at hans fjerde udsendelse til Kosovo i 2008 var i ambulancetjenesten, hvor han kørte som lægekører og var ude »at lappe folk«.

Knækkede i Libanon

I 2010 kom den femte - og skæbnesvangre - udsendelse til Libanon. Paradoksalt nok var det også den korteste. Kun 30 dage, men, ifølge Morten Weltz, ned til en sammentømret gruppe, der havde taskerne halvt pakkede og mentalt var på vej hjem efter fem måneders udsendelse, og hvor han i dén grad følte sig malplaceret og udenfor - både socialt og arbejdsmæssigt.

»Det var punktet, hvor det knækkede for mig,« siger han og fortæller, at det er den værste udsendelse, han har haft.

»Jeg blev sendt ud for at køre lastbil i bjergområder. Jeg var ikke trænet til opgaven, og der havde været et dødsfald dernede, hvor en var styrtet ud over en skrænt. Jeg havde også nogle close calls dernede. Man skulle motorbremse hele vejen ned og måtte ikke bruge bremserne, for så brændte de af, og missede man et hårnålesving, så forsvandt man bare ud over kanten,« fortæller han.

Samtidig faldt han helt uden for holdet, som, han ikke følte, ville bruge tid på eller var interesserede i at lære ham at kende og indlemme ham i gruppen.

»Jeg havde ingen at snakke med, og jeg følte mig isoleret,« siger han.

Da han kom hjem, var han »sindssyg stresset«, og det var på det tidspunkt, at selvmordstankerne begyndte at melde sig.

»Der var også ting, jeg havde forsøgt at begrave fra de andre missioner, som dukkede op,« siger han og fortæller om beskydninger og masseskader, som påvirkede ham, og som han tog ind, selv om han var trænet til opgaven.

»Du tager det med, og du mister noget af dig selv hver gang,« siger han.

Eksploderede ved »hej«

Efter episoden på øvelsesterrænet, hvor »ballonen sprang« for Morten Weltz, fik han professionel hjælp, og hans daværende kone hjalp ham også til at italesætte tingene, hvilket han ikke var god til.

I 2018 kom hans sidste udsendelse, der gik til Kuwait. Hans stilling i Karup var i mellemtiden blevet nedlagt, og han var kommet til Flyvevåbnet i Aalborg til et job som forsyner, hvilket også var hans funktion under udsendelsen til Kuwait.

»Det var min bedste udsendelse. Jeg var godt i stand til at løse opgaverne og kom godt ud af det socialt med de andre. Det satte et godt punktum for mine udsendelser,« siger han.

Men i foråret 2019 blev Morten Weltz sygemeldt med stress. Han kom igen til en psykolog, der videresendte ham til en psykiater med mistanke om PTSD.

»Jeg var udadreagerende og aggressiv. Havde jeg en dårlig dag, skulle man bare sig hej, så eksploderede jeg. Jeg kunne ikke styre mit temperament og bankede løs på ting, som jeg også gjorde tilbage i 2010,« siger han og fortæller, at det også kostede ham en del chefsamtaler.

»De kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke bare kunne slappe af,« siger han.

Der kom også flashbacks til Libanon, hvor han følte, at han havde fejlet, og han drømte om befalingsmænd, der råbte, at han ikke havde gjort tingene godt nok.

»Det var sateme en hård tid. Hele 2019 står lidt blurred for mig,« siger han.

Uværdigt exit

Da udredningen i 2020 viste ikke-specifik PTSD, hvilket betyder, at man ikke kan sætte en finger på, hvad der har udløst den, og at den er akkumuleret over mange år, var Morten Weltz lettet.

»Der faldt en sten fra mit hjerte,« siger han.

Men han fik det ikke bedre af at gå alene derhjemme.

»Jeg stoppede med at træne. Med at lave mad. Med at gøre rent. Det var ligegyldigt, om det var dag eller nat - jeg havde ingen rytme. Det hele var bare ét stort sammenmudret lort. Jeg gik bare i mine egne tanker og var ved at blive mærkelig,« siger han.

Han blev opsagt ved militæret, og i december 2020 fik han sin sidste løn efter 12 måneders opsigelse. Han følte sig smidt ud, og i dag føler han stadig, at hans exit var uværdigt.

»Det kæmper jeg meget med. Jeg mistede mit selvværd. Forsvaret var ikke bare mit job - det var hele mit liv og min identitet. Nu skal jeg genopfinde mig selv - og hvem f..... er Morten Weltz i civil,« siger han.

Lugten af bål og råddenskab

Morten Weltz føler selv, at han er et okay sted i dag. Sidste sommer flyttede han sammen med sin nuværende kone i Randers. De har kendt hinanden siden 2016, og hun har været en stor støtte for ham undervejs i forløbet. Han er også blevet tilkendt et fleksjob i Ikea i Aalborg, som han er rigtig glad for. Her er han hver anden dag - de mellemliggende dage bruger han på at lade op.

Minder fra tiden som udsendt dukker stadig op med jævne mellemrum. Den klassiske er nytårsaften, der bare er noget, der skal overstås.

»Et år holdt jeg den på E45 i sydgående retning,« siger han.

Men også lugten af bål og affald og råddenskab kan sætte en indre film i gang.

»Det er især fra Irak. Der lå døde dyr og mennesker i gaderne, og alting brændte,« siger han.

Blottet uden uniformen

Morten Weltz er ikke den Morten, han var engang, og han bliver det heller aldrig.

»Jeg kan ikke det, jeg kunne engang. Min korttidshukommelse er dårlig. Nogle dage kan jeg gøre sådan her med en bold (kaste den op og ned, red.), men kaster du én mere ind til mig, så taber jeg dem begge,« siger han og fortsætter.

»I 22 år har jeg opsøgt konflikter - nu kan jeg ikke håndtere dem. Jeg render rundt i konstant alarmberedskab og venter på, at der sker noget omkring mig, og derfor føler jeg mig også mest tryg i lejligheden,« siger han.

Den største udfordring er dog den identitetsmæssige.

»Jeg har en kamp med at hvile i mig selv. Jeg føler mig blottet uden min uniform og uafklaret som menneske - det gjorde jeg ikke som soldat,« siger han.