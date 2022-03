Folketingsmedlem gik med kræftdiagnose i stilhed: Ville beskytte sine 6 børn mod frygten

Det var en let summen foran på halsen, et let synkebesvær, en halsmuskel, der var unormalt øm og en reklame i fjernsynet om at gå til læge i tide, der fik det randrusianske folketingsmedlem Malte Larsen, der blandt andet er transportordfører for Socialdemokratiet, til at tage til lægen.

»Jeg følte mig lidt som hypokonder og sagde til lægen ”jeg skal jo bare være sikker på, at jeg ikke senere skal have at vide, at jeg skulle være kommet noget før”,« siger Malte Larsen.