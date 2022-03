Trykbehandler døde dyr for at undgå smitte: »Hvis der bliver lukket for gassen fra den ene dag til den anden, så har vi ikke en løsning«

»Vi kigger ind i det og drøfter det med Energistyrelsen,« siger han og fortæller, at det er brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer, der står for drøftelserne med styrelsen.

Trykbehandling mod smitte

Præcist hvor meget gas, Daka bruger, vil Keld Winther ikke komme ind på, men han fortæller, at gassen bruges til de processer, hvor de døde dyr skal behandles for at sikre, at der ikke spredes eksempelvis sygdom.

»De døde dyr behandles under højt tryk, og de processer foregår ved meget høje temperaturer. Det er nogle processer, vi er bundet til lovgivningsmæssigt for at sikre, at der ikke slipper smittemateriale videre,« siger Keld Winther og understreger, at man står i et problem, hvis gasforsyningen ikke længere kan opretholdes.