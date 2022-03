Forsvaret står til en milliardindsprøjtning.

Det sker efter, at et bredt flertal i Folketinget søndag aften blev enige om en ny forsvarsaftale, der vil tilføre næsten 200 mia. kr. til Forsvaret hen over de næste 11 år.

Randers-virksomheden Randers Maskin- og Tandhjulsfabrik er én af