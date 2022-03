11/03/2022 KL. 17:12

For abonnenter

Krigen kvæler rejselysten: »Der er nogle, der stikker snablen mere ind, end de ellers ville have gjort«

Selvom lokalt rejsebureau ikke tilbyder rejser til det østlige Europa, kan det godt mærke, at der er krig i Ukraine. Et af byens andre bureauet dropper at markedsføre de baltiske lande.