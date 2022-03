Kampene står fortsat på flere steder i Ukraine, og Jyllands-Posten har tidligere beskrevet, at Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, søndag sagde, at tæt på 20.000 »erfarne veteraner og frivillige fra 52 lande« har søgt om at slutte sig til landets forsvar.

Til TV2 fortæller en presseansvarlig hos virksomheden Grejfreak, der også forhandler udstyr - herunder skudsikre veste produceret af Protection Group - og som ligeledes oplever en stor efterspørgsel, at henvendelserne enten kommer fra danskere, der vil donere udstyr til ukrainere, ukrainere, der rejser til Ukraine for at kæmpe eller danskere, der ligeledes vil til landet for at kæmpe på ukrainsk side.