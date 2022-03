I dag kan du møde 27-årige Elora Westh, der er opdraget til at gå den sikre vej, men som siden sit første hjertestop har gjort det modsatte. Hun har ændret sit navn til et, hun bedre kan lide. Hun er flyttet til den anden ende af landet. Og allerede inden hun fyldte 25, havde hun danset til sit drømmebryllup, efter hun sagde ja til et »desperat frieri« fra kæresten. For hvorfor vente, når man kan dø i morgen? Og så kan du læse om, hvordan Randers Kommune har betalt en kvart million kroner til en kommunal chefs private virksomhed, men afviser at der kan være tale om en interessekonflikt.