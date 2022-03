06/03/2022 KL. 19:15

Nick Zimmermann er imod nye muslimske gravpladser på Østre Kirkegård, mens Jens Peter Hansen kalder forslaget »helt ude i hampen«

Formand for miljø- og teknikudvalget Nick Zimmermann (DF) mener ikke, at muslimske gravpladser hører hjemme i Randers midtby og vil stille et forslag i byrådet, der skal sørge for, at kirkegårdsjord ikke kan blive ændret til muslimske gravpladser. En holdning han står alene med i miljø- og teknikudvalget.