Tæt på at uddø: Nu vil man komme sjældent dyr til undsætning

Derfor har Randers Kommune og Randers Regnskov indgået et samarbejde for at få stoppet tendensen.

»Samarbejdet er et godt eksempel på, hvad moderne naturforvaltning kræver,« siger Nick Zimmermann, som er formand for Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune.

Æg skal indsamles

Kort sagt går samarbejdet ud på at indsamle æg fra strandtudsen.

Æggene skal derefter klækkes og udvikles i beskyttede omgivelser, og, når de er vokset fra haletudse til frø, genudsættes.

»Ved at indsamle æggene og klække dem i beskyttede omgivelser sikrer vi, at en meget større andel af æggene overlever. På den måde fjerner vi helt de farer, som æg og haletudser ellers vil være udsat for i det naturlige miljø,« siger biolog Lars Sandberg fra Randers Kommune.