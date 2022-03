Europæisk domstol afviser sag om skjulte plejehjems-optagelser fra Randers og Aarhus

På den anden side har Østjyllands Politi holdt fast i, at det er nødvendigt at få adgang til optagelserne for at kunne efterforske sagen til bunds.

Med afvisningen fra den europæiske domstol er der sat punktum i sagen om, hvorvidt de uredigerede optagelser skal udleveres.

Det ærgrer ikke overraskende TV 2’s nyhedsdirektør, Ulla Pors.

- Vi var både uenige i og utroligt ærgerlige over kendelsen fra Højesteret – ikke bare på TV 2’s vegne, men på alle danske mediers vegne.

- Vi har gjort alt, hvad vi kan, for at få ændret afgørelsen om, at vi skal udlevere råbånd, men den konkrete sag slutter efter afgørelsen fra Menneskerettighedsdomstolen, udtaler hun til TV 2.

- Kildebeskyttelsen er ikke under angreb her. Ingen har fået kildebeskyttelse eller er lovet anonymitet, men man må alligevel frygte, hvad det kan føre med sig for danske medier, når råoptagelser på den måde skal deles med politiet, siger Ulla Pors.

Højesterets afgørelse var en stadfæstelse af Vestre Landsrets kendelse. Modsat mente en dommer i Aarhus Byret, at råbåndene ikke skulle udleveres.