Spilleren selv bekræfter også over for Fullcourt.dk, at samarbejdet ophører.

Grunden til fyringen skyldes bl.a., at Chris Nielsen ikke har deltaget i alle træningerne, skriver mediet.

“Det var vigtigt for mig at afslutte min karriere med publikum i hallerne således, at jeg fik mulighed for at sige farvel til alle dem, jeg har stiftet venskaber med gennem årene. Det siger sig selv, at jeg er ked af, at denne mulighed nu er taget fra mig,« siger Chris Nielsen bl.a. til Fullcourt.dk.

Den kendte spiller med kælenavnet ”borgmesteren” stopper efter 25 år i Randers Cimbria og havde ca. to måneder tilbage af sin karriere på basketbanen, da han blev fyret den 25. februar.