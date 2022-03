Hvad skal der ske med Randers Specialskole og det formodede, galoperende underskud? Udvalg vil hemmeligholde debat for offentligheden

Landets førende eksperter har i skarpe vendinger kritiseret Randers Byråds beslutning om at hemmeligholde en debat om en uvildig undersøgelse af børn- og skoleforvaltningen for offentligheden, da sagen på årets første byrådsmøde blev behandlet på et lukket punkt.

Samme sag ender nu i Ankestyrelsen, som skal vurdere, om hemmeligholdelsen - som både eksperter og politikere har påpeget - var i strid med kommunestyrelsesloven.