Og selv om de nu er i sikkerhed, så står et ønske højt på ønskesedlen.

»Vi vil gerne hjem - og så vil vi gerne have fred i Ukraine,« siger 43-årige Helia, mens tårerne fylder hendes øjne.

Det er ikke første gang under interviewet, at det sker. Hverken for hende eller hendes søster, Svitlana. Ingen af dem ønsker at få sit efternavn frem.

De to kvinder taler ikke engelsk, så interviewet foregår med Svitlana Leheta og hende søn, Narzarii, som tolk. Og det er tydeligt, at der er nogle ting, der er sværere at tale om end andre, og nogle gange bliver der også sagt nej til at svare på spørgsmålene.