Trine Berthelsen tjener millioner på strik og garn: Nu udvider hun sit univers med en fysisk butik midt i Randers

Da Trine Berthelsen var gravid med sit andet barn, lå hun ofte vågen om natten. Hendes søn havde det med at være aktiv på det tidspunkt, og det gjorde det svært at sove.

I de tilfælde begynder nogle af os at tælle får, drikke varm mælk eller følge andre husråd, der siges at hjælpe os med at falde i søvn.