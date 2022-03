»Manden i den grønne bil« dømt for forsøg på voldtægt af barn og tre andre sager

Den 31-årige mand blev dømt for forsøg på voldtægt mod den 9-årige dreng, da andre seksuelle forhold end samleje begået mod børn under 12 år som udgangspunkt bliver kategoriseret som voldtægt i straffeloven

Derudover blev han dømt for at have blufærdighedskrænket den 8-årige pige og den 12-årige dreng, samt for besiddelse af børneporno.

»Sagen er et rigtigt godt eksempel på, hvordan politiets adgang til videoovervågning kan føre til, at politiet hurtigt finder frem til en gerningsmand. Ved at indhente overvågningsvideo i lokalområdet fik politiet hurtigt en ide om, hvem gerningsmanden var, og kunne skride til anholdelse,« siger anklager Bjørn Fogh Sørensen.

Den 31-årige erkendte forholdene, men han nægtede at have haft til hensigt at begå overgreb på den 9-årige dreng. Han modtog dog dommen.