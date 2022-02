Kasper Honoré er ikke den store fodbold-fan. Alligevel drager han en parallel til torsdagens kamp mellem Randers FC og Leicester, når han skal beskrive den følelse, han går rundt med i maven i øjeblikket.

»Nu skal jeg ikke være helt bibelsk omkring fodbold, men da Randers tabte i torsdags, var der stor opbakning om deres indsats, hvor folk sagde, at de kunne være stolte. Lidt den samme følelse havde jeg fredag aften. Det kan godt være, at Europa taber, men vi kan godt gøre noget for, at vi kan være stolte af os selv,« siger han.