Torben Høeg Bonde, der er formand for Verdos hovedbestyrelse, glæder sig over, at der med vedtægtsændringen nu bliver lagt endnu mere bestemmelsesret ud til andelshaverne.

»Det er vigtigt for Verdo, at vores andelshavere får en endnu stærkere stemme fremover. Det bliver vigtigt, at vi får de rette vinkler på de mange opgaver, der ligger foran os de kommende år, og det kan et stort repræsentantskab være med til at give,« siger Torben Høeg Bonde ifølge pressemeddelelsen.

»Vi håber, at så mange som muligt vil stille op til valget, og vi har en klar ambition om, at repræsentantskabet kommer til at bestå af en god blanding af både yngre og ældre, mænd og kvinder, den almindelige forbruger og garvede erhvervsfolk. På den måde sikrer vi os, at vi får et diversificeret og yderst professionelt repræsentantskab,« siger han.