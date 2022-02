»Det er frygteligt«: Svitlana Leheta græder og ringer i døgndrift til sin mor i Ukraine:

Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

For bare en uge siden siden holdt 45-årige Svitlana Leheta, der kom til Danmark i 2004, fast i håbet om, at der ikke ville udbryde krig i Ukraine. Jeg bliver nødt til at tro på det,« sagde hun til JP Randers. Nu er håbet slukket. »Det er frygteligt. Helt forfærdeligt,« siger hun grædende i telefonen.

Svitlana Leheta bor med sin mand og sine to sønner i udkanten af Randers, men hendes 66-årige mor, hendes svigerinde og nevø samt mange venner og bekendte bor stadig i Ukraine, og Svitlana Leheta frygter for, hvad der kommer til at ske. »Vi græder og ringer hele tiden til min mor. Hun har været oppe siden klokken fem i morges, for hun skulle ud at handle og sikre sig de nødvendige ting. Folk er bange for, at varerne slipper op,« siger hun og fortæller, at moren beretter om folk i gaderne, der er i panik, græder og er bange.

Niårig søn kan ikke sove For Svitlana Leheta er situationen i Ukraine helt uvirkelig. »Det er surrealistisk. Der var ingen, der havde troet, at det ville ske,« siger hun og forklarer, at følelsen af magtesløshed er noget af det værste. »Nyhederne kører konstant. Jeg skulle i gang med at lave noget arbejde, men jeg kan slet ikke tage mig sammen,« siger hun. For bare tre uger siden tog hendes mor tilbage til Ukraine efter en ferie hos familien i Danmark, og Svitlana bebrejder sig selv, at hun ikke insisterede på, at hendes mor skulle blive i Danmark. »Jeg skulle have bedt hende om at blive, men vi kunne jo ikke holde hende fra at rejse tilbage. Og nu kan hun ikke komme nogen steder - der er fuldstændig låst,« siger hun.

Hendes yngste søn, Alexander på ni år, har også i længere tid været påvirket af situationen, og talt og spurgt meget om, hvem der holder med ukrainerne, og onsdag aften kørte tankerne ekstra meget rundt i hans hoved, fortæller Svitlana Leheta. »Han kunne ikke falde i søvn, for det kørte rundt i hovedet på ham, og han endte med at sove ved mig,« siger hun og fortæller, at han heldigvis ikke nåede at høre eller se nyheder, før han blev sendt i skole til morgen.

