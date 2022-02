Standup-brag under åben himmel i Randers Festuge: 5 komikere på én aften

Programmet for Randers Festuge 12.-20. august bliver i øjeblikket afsløret i bidder. I sidste uge blev der præsenteret en gratis dobbeltkoncert med Dorthe Gerlach og Tobias Rahim, og i dag løfter Værket sløret for et større standup-arrangement.

Lørdag 13. august besøger fem komikere Amfiscenen på Værket til comedy jam. Det drejer sig om Mick Øgendahl, Christian Fuhlendorff, Peter Werner, Johnny Roertson og Jonas Mogensen.