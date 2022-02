Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Et fodboldbrag går løs i Randers på torsdag, når Leicester City FC skal spille mod Randers FC på Randers Stadion kl. 18.45. Forinden er der også lagt op til, at de to fangrupperinger vil gå en intens fanwalk ved 17-tiden mod Randers Stadion. De to grupperinger vil følge hver sin rute, og turen kommer til at foregå i selskab med politiets dialogbetjente.

De planlagte fanwalks betyder også trafikspærringer i Randers by, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Det gælder ved Tørvebryggen. Her vil det ikke være muligt at dreje til venstre fra Randers Bro ad Tørvebryggen, ligesom det heller ikke vil være muligt at fortsætte ligeud af Tørvebryggen, hvis man kommer kørende fra Havnegade. Ovenfor samt i nedenstående tweet kan du se de ruter, som de to fangrupperinger skal gå torsdag.

Den blå rute på kortet er den, som udebanefansene fra Leicester skal gå. De begynder efter planen deres fanwalk for enden af Søndergade, hvorefter de fortsætter ad Tørvebryggen, Jernbanegade og Viborgvej og ender ved udebaneafsnittet på Cepheus Park.

Den røde rute, der i stedet viser, hvilken vej Randers FC’s fans skal gå for at komme til station, begynder planmæssigt på Storegade, hvorefter den fortsætter ad Middelgade, Vestergade, Sjællandsgade og Vester Boulevard til Cepheus Park.

Forventningen fra politiets side er, at der vil komme nogle hundrede fans fra England, og at en del lokale fodboldfans samtidig vil være til stede i gadebilledet i Randers midtby for at være en del af fodboldfestlighederne. Det gælder både før, under og efter kampen. »Det er bestemt vores mål og forventning, at der bliver tale om en festlig og fornøjelig eftermiddag og aften i Randers. Vi vil være synligt til stede både før, under og efter kampen, hvor vi følger fangrupperingerne tæt og gør vores til, at alt forløber i god ro og orden,« siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen i pressemeddelelsen.

