Kl. 00.35 observerede en patrulje på Middelgade i Randers et optrin mellem to mænd, der var ved at komme i slagsmål.

Betjentene tog kontakt til manden, som blev fastholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Situationen spidser til

Men det var han langt fra tilfreds med. Efterfølgende sparkede han hårdt mod patruljevognen - så hårdt at det efterlod en større bule.

Det kastede endnu en sigtelse efter sig for hærværk. Betjentene besluttede at anholde manden og forsøgte at lægge ham i håndjern.

Ikke overraskende havde den 33-årige ikke lyst til at medvirke i anholdelsen.

Han satte sig ifølge politiet fysisk til modværge - dog uden held. Han endte blot en sigtelse rigere - nemlig for overtrædelse af straffelovens paragraf 119, stk. 3 for at modsætte sig anholdelse.