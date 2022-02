Nu er der godt nyt til dem med hang til morgenbrød og fastelavnsboller.

Den landsdækkende kæde Lagkagehuset åbner nemlig sin anden filial i byen på Messingvej 6, hvor der engang lå en motorcykelforhandler.

Det bekræfter kæden over for JP Randers.

»Vi glæder os til at slå dørene op til endnu en bagerbutik i Randers, hvor vi har fundet den helt rette beliggenhed på Messingvej 6 til at etablere et drive-in-bageri. Et koncept, som vores gæster har taget rigtigt godt til sig under corona-pandemien, og vi håber selvfølgeligt, at borgerne i Randers ligeså kommer til at tage godt i mod det,« siger Jesper Dixen, som er kommerciel direktør i Lagkagehuset.