Det var til stor ærgrelse for mange, da det populære Gavs Thai Take Away måtte lukket ved udgangen af sidste år.

Da chefkokken Phantipa havde fået slidgigt, var det ikke længere muligt at forsætte driften.

Men nu er der alligevel håb for sultne randrusianere.

Købmanden Randers på Skelvangsvej, hvor stedet er placeret, meddeler nemlig, at Gavs Thai Take Away genåbner.