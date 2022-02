»Hvad end man er på vej hjem fra arbejde eller på vej til kampen, så skal man forvente forsinkelser på sin rejse, og man bedes om at tage afsted i god tid,« fortæller Martin Fletcher, som er direktør for Englands motorvejsoperatør, City Highways.

Ifølge den lokale avis Leicestershire Live gælder det også de 600 Randers FC fans, som forventes at møde op.

Yderligere fortæller myndighederne, at Belvoir Street vil være lukket i omkring en halv time fra kl. 18 lokal tid. Det vil især gå ud over den indre ringvej omkring Southgate-tunellen.

Politiet vil være tilstede omkring stadion for at sikre ro og orden til opgøret, der begynder kl. 21 dansk tid. Hvis man ikke er på stadion, kan man følge kampen på TV2 Sport X, lytte til den på Radio Alfa eller følge den via JP Randers’ liveblog.