»For at gøre det nemt for jer, har jeg bestilt en masse friske grøntsager hjem,« lyder det fra en ansat i en video, som Fakta har delt på sin facebookside.

Det er anden gang på kort tid, at en af Randers’ Fakta-butikker sætter prisen ned med 25 pct. Bl.a. TV2 Østjylland skrev tidligere på måneden, at Fakta på Energivej også satte priserne ned. Butikschef Jørgen Bødelund forklarede til mediet, at det ikke kunne betale sig bare at flytte varerne.

»Det koster at flytte dem, og det betyder, at jeg kommer til at gå frem og tilbage, og det kommer sgu nok ikke til at ske,« sagde han til TV2 Østjylland.